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1:36   27 Июня 2020
Армия

Российские военные перехватили самолеты США у границы РФ

Российские военные перехватили самолеты США у границы РФ

Система противовоздушной обороны России своевременно обнаружила приближающиеся к границе РФ американские самолеты. Российский истребитель Су-30 сопроводил вражеских разведчиков прочь от своей территории.

Патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США появились над нейтральными водами Черного моря, сообщило Министерство обороны. Радиолокационные средства контроля следили за передвижениям иностранных самолетов до самого их исчезновения, передает РИА Новости.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, [...] которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации", — сообщили в министерстве.

Полет российского истребителя проходил строго в районе, оговоренном международными правилами. За последнее время самолеты США уже несколько раз появлялись у территории России.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #самолеты

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