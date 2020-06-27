Глава ОП Москвы ответил на заявление о невозможности установления результатов голосования

Подписавшие от лица наблюдателей Общественной палаты Москвы петицию о невозможности определения результатов голосования по поправкам в Конституцию на самом деле не являются сотрудниками ведомства, заявил глава столичной ОП Алексей Спиваков.

Руководитель ОП отметил, что среди подписавшихся числится только один человек, имеющий реальное отношение к данному органу. По его словам, Сергей Смирнов действительно был направлен на избирательный участок в качестве наблюдателя, однако в пункте голосования он пробыл всего один час. Мужчина очень резко высказался в отношении материалов, размещенных на информационных стендах, и покинул участок.

"Не дождавшись окончания работы комиссии, он покинул помещение участка, 26 июня он вообще в принципе не вышел на участок. Из чего мы делаем вывод, что Смирнов подписал данную петицию, даже не пытаясь участвовать в процессе наблюдения", — рассказал Спиваков.

Глава ОП Москвы заявил, что в связи с отсутствием доказательств и явной провокационной целью авторов инициативы, он считает петицию сфабрикованной и необоснованной. Как утверждает Спиваков, предоставленная информация не является достоверной, передает Агентство "Москва".