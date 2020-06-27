Путин поблагодарил выпускников и преподавателей за работу во время пандемии

Выпускники и преподаватели успешно закончили учебный год, несмотря на эпидемиологическую обстановку мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращение которого было опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что уже в субботу, 27 июня, в России состоится общефедеральный Выпускной-2020. Он напомнил, что теперь для выпускников открывается новая жизнь, в которой каждый должен найти свое призвание.

"Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди — замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", — заявил глава государства.

Путин отметил, что многие выпускники вступили в волонтерские отряды и пришли на помощь нуждающимся. По словам президента, полученный ими опыт будет служить верным ориентиром в дальнейшей жизни.