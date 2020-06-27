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0:15   27 Июня 2020
Общество

Серебренников получил условный срок после трехлетнего судебного разбирательства

Серебренников получил условный срок после трехлетнего судебного разбирательства

Скандально известного режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в деле "Седьмой студии". Однако он получил только условный срок и штраф. Бывший директор "Гоголь-центра" продолжит заниматься "искусством".

Расследование о хищении денег из государственного бюджета Серебренниковым и его подельниками завершилось вынесением условных сроков, передает "Журналистская правда". Режиссер должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, а также возместить стране 129 миллионов. Никаких других санкций для бывшего директора "Гоголь-центра", кроме запрета на выезд из страны, суд не определил.

Многие защитники казнокрада подписывали петиции в его поддержку, однако будут ли они теперь помогать Серебренникову материально, чтобы возместить многомиллионный ущерб, неизвестно. Также вызывает сомнения дальнейшее сотрудничество деятелей культуры со скандально известным режиссером, который больше не имеет государственной поддержки и авторитета в творческих кругах.

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Автор: Яна Либерман
#приговор #серебренников #условный срок

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