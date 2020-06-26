Террорист ПНС Башага использует США для ликвидации боевиков-конкурентов
Поддержкой американских покровителей пытается заручиться глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага, чтобы ликвидировать террористов, которые могут ему помешать.
Госдепартамент Соединенных Штатов подтвердил факт дистанционных переговоров с чиновниками ПНС Ливии. Стороны обсудили роспуск вооруженных формирований, передает Федеральное агентство новостей.
Под контролем "министра внутренних дел" ПНС находится ряд группировок, которые участвуют в грабежах, похищениях людей, контрабанде и вооруженных нападениях на жилые кварталы.
Фатхи Башага решил использовать решение Пентагона принять более активное участие в кризисе внутри Ливии, перевернув особенности вмешательства Вашингтона в дела североафриканской страны в нужном ему русле. США, в свою очередь, надеется руками главы "МВД" ПНС завладеть ливийской нефтью.