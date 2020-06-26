Представитель месторождения Эш-Шарара опроверг заявление ННК о нападении на объект

Вброс Национальной нефтяной корпорации (ННК) об атаке на объект опроверг сотрудник ливийского месторождения Эш-Шарара. Также он рассказал, что работа месторождения проходит в штатном режиме.

Ранее НКК, подконтрольная террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщила о прибытии к Эш-Шараре неизвестных, хотевших захватить объект. Корпорация заявила, что произошедшее якобы связано с ЧВК "Вагнера" и представителями других государств. Заявление нефтяной корпорации не было подкреплено доказательствами, передает Федеральное агентство новостей.

Канал 218tv отмечает, что прояснить данную ситуацию удалось при помощи сотрудника нефтяного месторождения. Когда его спросили о нападении, то он был сильно удивлен. По его словам, работа на объекте проходит в штатном режиме без каких-либо непредвиденных ситуаций.

Террористы ПНС Ливии использовали свое влияние на ННК, заставив ее распространить этот вброс о нападении. Боевики "премьер-министра" ПНС Файеза Сарраджа используют дезинформацию о ЧВК для собственных целей, а именно, чтобы оправдывать военное вмешательство Анкары в дела Триполи, которая перебрасывает в Ливию наемников Сирии.