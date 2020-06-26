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22:59   26 Июня 2020
Общество

Москва сообщила о смерти 20 пациентов с COVID-19 за последние сутки

Москва сообщила о смерти 20 пациентов с COVID-19 за последние сутки

Всего с начала пандемии в Москве умерли 3 714 человек с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки в столичных больницах скончались 20 человек.

Соответствующее заявление сделали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве. Все пациенты проходили лечение от пневмонии и имели положительные результаты теста на COVID-19. Их возраст не уточняется.

Оперштаб напоминает москвичам о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии. Граждане обязаны носить лицевые маски, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #коронавирус

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