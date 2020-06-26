Герой видеоролика показал, как просто изменить жизнь в лучшую сторону

Видеоролик демонстрирует один день из жизни простого россиянина, который, принимая определенные решения, становится уличным героем. Вирусный ролик появился на YоuТubе-канале Кurkumа.

Мужчина из видео спасает котенка, ставит "на место" наглого водителя, прекращает шумную вечеринку соседей — простые шаги, которые может сделать каждый и таким образом поменять жизнь в лучшую сторону, передает телеканал "360".

Ролик "Меняй жизнь к лучшему" показан в обратном порядке, зритель пошагово наблюдает за "похождениями" россиянина. Мужчина, утихомирив шумную компанию соседей, идет через парк и оказывается на избирательном участке. Становится понятно, что его первым решением на пути к позитивным изменениям в жизни стало голосование по поправкам к Конституции.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, голосование по поправкам в Основной закон стартовало в России с 25 июня и продолжится до 1 июля включительно. По данным СМИ, явка на онлайн-голосование за 26 июня составила почти 50%.