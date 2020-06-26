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22:36   26 Июня 2020
Общество

Сотрудники "Совхоза им. Ленина" заявили о принуждении к голосованию против поправок

Сотрудники "Совхоза им. Ленина" заявили о принуждении к голосованию против поправок

Скандал разгорается вокруг "Совхоза им. Ленина": работники жалуются на принуждение к голосованию против поправок в Конституцию РФ. Сотрудникам, которые не выполнят данное условие, руководство грозит штрафами, потерей премии и увольнением.

Сотрудники совхоза позвонили на "горячую линию" и сообщили о произошедшем. По их словам, начальство требует от них не только проголосовать против поправок, но и сделать фотографию бюллетеня с доказательством того, что они, действительно, проголосовали против.

"Четко довели: надо проголосовать "против" и зафиксировать, сфотографировать как доказательство", "нам грозят увольнением, советуют подумать о зарплатах", сообщается в жалобах, передает "Совхоз им. Ленина".

К расследованию дела обещал присоединиться руководитель комиссии Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. Он отметил, что принуждение к волеизъявлению запрещено законом. Юристы напоминают, что за принуждение к голосованию виновным грозит ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.

Голосование по поправкам к Конституции России началось 25 июня, завершится оно 1 июля, согласно указу президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Илья Романович
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