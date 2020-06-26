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 Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ
Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

 Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

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Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
20:41   26 Июня 2020
Политика

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции проанализировали все стороны ситуации, которая к настоящему времени складывается в сфере стратегической стабильности, сообщила пресс-служба Кремля.

В результате лидеры двух стран договорились активизировать диалог по контролю над вооружениями. Кремль отмечает, что Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.

Кроме того, главы РФ и Франции подчеркнули важность российско-французского партнерского взаимодействия в решении важных мировых проблем. Путин предложил коллеге приехать в Москву с полноформатным визитом.

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Автор: Яна Либерман
#путин #переговоры #макрон

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