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20:41   26 Июня 2020
Политика

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

В сети микроблогов Twitter сообщили о перелете самолета A-320 из Стамбула в Мисурату.

Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на пост одного из пользователей, на борту лайнера находятся иностранные наемники, которых Турция перебрасывает на ливийскую территорию. Там протурецкие боевики должны будут сражаться на стороне незаконного Правительства национального согласия (ПНС).

Источник подчеркивает, что в этот же временной отрезок из Мисураты в Турцию вылетел самолет Boeing-737. Оба рейса незапланированные и контролируются местными вооруженными формированиями, интегрированными в силовые структуры ПНС. Пост сопровождается скриншотами с сайта мониторингового веб-сервиса Flightradar, который в режиме реального времени отслеживает перемещение различных летательных средств.

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Автор: Василий Пименов
#турция #ливия #пнс

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