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20:41   26 Июня 2020
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об увеличении пенсии на 3000 рублей

Пенсионный фонд напомнил об увеличении пенсии на 3000 рублей

Новые правила индексации социальных выплат позволят увеличить пенсии ряда россиян на 3 тыс. рублей и более. Об этом журналистам сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.

Новые правила начисления пенсий начнут работать с 1 июля текущего года, когда вступят в силу законы о поддержке граждан. В том числе, будет восстановлена индексация пенсий для россиян, которые являются опекунами. В связи с несовершенством законодательства данная категория граждан приравнивалась к работающим, из-за чего не могла получить доплаты. Теперь эту неточность удалось устранить, и со следующего месяца размер пенсий будет существенно увеличен.

Около 40 тыс. россиян получат доплаты размером от 3 тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на заявление Максима Топилина. Новые правила будут запущены и для других пенсионеров — индексацию планируется внедрить для граждан из программы софинансирования.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #пенсии #пфр #индексация пенсий

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