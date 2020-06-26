Пенсионный фонд напомнил об увеличении пенсии на 3000 рублей

Новые правила индексации социальных выплат позволят увеличить пенсии ряда россиян на 3 тыс. рублей и более. Об этом журналистам сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.

Новые правила начисления пенсий начнут работать с 1 июля текущего года, когда вступят в силу законы о поддержке граждан. В том числе, будет восстановлена индексация пенсий для россиян, которые являются опекунами. В связи с несовершенством законодательства данная категория граждан приравнивалась к работающим, из-за чего не могла получить доплаты. Теперь эту неточность удалось устранить, и со следующего месяца размер пенсий будет существенно увеличен.

Около 40 тыс. россиян получат доплаты размером от 3 тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на заявление Максима Топилина. Новые правила будут запущены и для других пенсионеров — индексацию планируется внедрить для граждан из программы софинансирования.