Власти Сирии помогают гражданам, потерявшим работу из-за коронавируса

Власти Сирии расширили список людей, которые получат социальное пособие в связи с потерей работы из-за коронавируса, сообщило информационное агентство SANA.

Сирийские власти приняли решение об оказании помощи гражданам, которые лишились работы из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Нуждающиеся в поддержке сирийцы получили выплаты в размере 100 тысяч сирийских фунтов.

В расширенный недавно список включены еще более 187 тысяч граждан. Уточним, что сначала в списке значились 19 тысяч человек. Материальная помощь населению помогает уменьшить негативный эффект от пандемии как для самих граждан, так и для экономики Сирии.