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 Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ
Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

 Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

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 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

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20:26   26 Июня 2020
Политика

Власти Сирии помогают гражданам, потерявшим работу из-за коронавируса

Власти Сирии помогают гражданам, потерявшим работу из-за коронавируса

Власти Сирии расширили список людей, которые получат социальное пособие в связи с потерей работы из-за коронавируса, сообщило информационное агентство SANA.

Сирийские власти приняли решение об оказании помощи гражданам, которые лишились работы из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Нуждающиеся в поддержке сирийцы получили выплаты в размере 100 тысяч сирийских фунтов.

В расширенный недавно список включены еще более 187 тысяч граждан. Уточним, что сначала в списке значились 19 тысяч человек. Материальная помощь населению помогает уменьшить негативный эффект от пандемии как для самих граждан, так и для экономики Сирии.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #асад #соцподдержка

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