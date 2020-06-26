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19:52   26 Июня 2020
Общество

Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

Заключенного в СИЗО аспиранта МГУ Азата Мифтахова не заставляли участвовать в голосовании по поправкам. Он отказался, и имеет на это право. Так зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ответил на фейк о принуждении к голосованию в стенах изолятора.

Журнал DOXA опубликовал статью, в которой утверждалось, что помещенного за хулиганство в СИЗО "Бутырка" аспиранта МГУ Азата Мифтахова принуждали принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Якобы об этом говорила его мать.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В интервью РИА Новости он заявил, что Мифтахов отказался голосовать, но никакого принуждения со стороны сотрудников СИЗО не было. Каждый, подчеркнул Реут, имеет полное право отказаться от участия в процессе волеизъявления. В следственных изоляторах часто бывают подобные прецеденты. Отдавать голос или воздержаться — дело добровольное.

Ранее стало известно, что работу над подсчетом количества фейков на тему голосования по поправкам провели волонтеры Общественной палаты РФ. С начала лета они выявили около 2,5 тыс. таких фактов, сообщил СМИ руководитель экспертно-консультативной группы ОП по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

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Автор: Ирина Большунова
#сизо #конституция #фейки #мифтахов #Голосование2020

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