Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Две трети россиян, которые зарегистрировались на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, уже сделали свой выбор по вопросу предложенных дополнений.

Общероссийское голосование по поправкам в Основном закон началось 25 июня. Мероприятие продлится семь дней, в течение всей недели граждане РФ смогут принять участие в голосовании. Правительство РФ объявило 1 июля выходным днем, чтобы все жители страны смогли проголосовать.

Работники избирательных участков организуют работу таким образом, чтобы мероприятие было максимально безопасным на фоне пандемии коронавируса. Все избиратели получают защитные маски и перчатки, а также индивидуальные ручки.