Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

 Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ
Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

 Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

Мосгоризбирком: никто не заставлял аспиранта Мифтахова голосовать в СИЗО

 Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ
Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

Кремль сообщает, что Россия и Франция активизируют диалог по контролю над вооружениями

 Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату

Ливийцы сообщили о самолете с турецкими наемниками, вылетевшим из Стамбула в Мисурату
Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

 Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык
19:51   26 Июня 2020
Общество

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Большинство зарегистрированных россиян уже приняли участие в голосовании по Конституции РФ

Две трети россиян, которые зарегистрировались на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, уже сделали свой выбор по вопросу предложенных дополнений.

Общероссийское голосование по поправкам в Основном закон началось 25 июня. Мероприятие продлится семь дней, в течение всей недели граждане РФ смогут принять участие в голосовании. Правительство РФ объявило 1 июля выходным днем, чтобы все жители страны смогли проголосовать.

Работники избирательных участков организуют работу таким образом, чтобы мероприятие было максимально безопасным на фоне пандемии коронавируса. Все избиратели получают защитные маски и перчатки, а также индивидуальные ручки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#онлайн #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...