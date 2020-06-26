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19:26   26 Июня 2020
Политика

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Путин провел дистанционные переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин провел переговоры в онлайн-формате со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Беседа двух глав государств началась с любезных приветствий. В ходе разговора Путин обратил внимание Макрона на то, что в России 24 июня состоялся торжественный парад Победы. Он также назвал победу над нацизмом общим с Францией достоянием. По его словам, российская сторона никогда не забудет об этой помощи.

Макрон, в свою очередь, заявил, что хотел бы побывать на этом памятном мероприятии. Кроме того, он надеется посетить Россию с рабочим визитом в конце лета, если позволит эпидемиологическая обстановка. Президенты также обсудили ситуацию с коронавирусом.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #франция #макрон #парад победы

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