Издание Arabitoday назвало главу Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифу Хафтара главным противовесом турецкой оккупации.

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится захватить территории других государств, как это происходит с Кипром и Сирией.

К настоящему времени по распоряжению Анкары в Ливию переброшены уже 17 тысяч сирийских наемников, которые грабят и похищают местных жителей. Однако главным противовесом военной оккупации со стороны Турции остается Халифа Хафтар, возглавивший контртеррористическую операцию "Аль-Карама". Борьба с террористами приобрела в Ливии единый характер из-за того, что Анкара финансирует и оказывается всяческое содействие ливийским боевикам.