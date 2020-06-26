Академик Виктор Зуев объяснил, почему не стоит бояться второй волны коронавируса

Россию не накроет второй волной коронавируса, уверен доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев. В беседе с «Политикой сегодня» он прокомментировал заявление вирусолога Михаила Щелканова о подъеме заболеваемости COVID-19 в стране через две недели.

«Я не жду этого. Почему-то сегодня у нас считается, что если появляется другой тип вируса или становится больше заболеваемых, значит пришла вторая волна. Тогда вторая волна приходила в Забайкалье, сейчас пришла в Дагестан и Владимирскую область. Получается, что вторая волна вируса приходила туда, где было просто увеличение заболеваемости по собственной глупости», — заявил доктор.

Профессор призвал не подменять понятия и с серьезностью отнестись к терминам в этом вопросе. Вторую волну прогнозируют уже осенью, однако правильнее сказать, что россиян ждет вспышка COVID-19, а не еще одна волна. Причем бояться коронавируса, по мнению академика, не стоит. Во-первых, разрабатывается вакцина, которая спасет заболевших. А во-вторых, COVID-19 станет привычным для россиян заболеванием наравне с сезонным гриппом.

«С COVID-19 нас ждет тоже самое, что и с вирусом гриппа, который приходит дважды в год: поздней осенью и ранней весной. На это влияют четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и начинается депрессия, а значит ослабляется иммунитет. Поэтому заболеть гриппом в это время года очень легко. А так как коронавирус, как и грипп — инфекции, то с ним будет такой же сценарий», — объяснил вирусолог.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает от России. По последним данным оперативного штаба на 26 июня, за последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тысячи случаев заражения. Такой суточный показатель стал минимальным с 29 апреля.