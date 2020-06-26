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19:17   26 Июня 2020
Россия

Академик Виктор Зуев объяснил, почему не стоит бояться второй волны коронавируса

Академик Виктор Зуев объяснил, почему не стоит бояться второй волны коронавируса

Россию не накроет второй волной коронавируса, уверен доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев. В беседе с «Политикой сегодня» он прокомментировал заявление вирусолога Михаила Щелканова о подъеме заболеваемости COVID-19 в стране через две недели.

«Я не жду этого. Почему-то сегодня у нас считается, что если появляется другой тип вируса или становится больше заболеваемых, значит пришла вторая волна. Тогда вторая волна приходила в Забайкалье, сейчас пришла в Дагестан и Владимирскую область. Получается, что вторая волна вируса приходила туда, где было просто увеличение заболеваемости по собственной глупости», — заявил доктор.

Профессор призвал не подменять понятия и с серьезностью отнестись к терминам в этом вопросе. Вторую волну прогнозируют уже осенью, однако правильнее сказать, что россиян ждет вспышка COVID-19, а не еще одна волна. Причем бояться коронавируса, по мнению академика, не стоит. Во-первых, разрабатывается вакцина, которая спасет заболевших. А во-вторых, COVID-19 станет привычным для россиян заболеванием наравне с сезонным гриппом.

«С COVID-19 нас ждет тоже самое, что и с вирусом гриппа, который приходит дважды в год: поздней осенью и ранней весной. На это влияют четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и начинается депрессия, а значит ослабляется иммунитет. Поэтому заболеть гриппом в это время года очень легко. А так как коронавирус, как и грипп — инфекции, то с ним будет такой же сценарий», — объяснил вирусолог.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает от России. По последним данным оперативного штаба на 26 июня, за последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тысячи случаев заражения. Такой суточный показатель стал минимальным с 29 апреля.

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Автор: Карина Азоян
#россия #эпидемия #коронавирус

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