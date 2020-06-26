Манукян: "список Шугалея" приблизит освобождение похищенных социологов

Предложенный главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) "список Шугалея" поспособствует освобождению похищенных в Ливии россиян и разрешению ливийского кризиса, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Руководитель ФЗНЦ Александр Малькевич призвал создать "список Шугалея" после встречи американского военного командования с террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В него Малькевич предложил включить всех причастных к похищению и незаконному удержанию российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Инициатива главы ФЗНЦ получила поддержку со стороны Манукяна, который прокомментировал идею для ФАН. Он подчеркнул, что в отношении людей, которые игнорируют любые законы, надо действовать подобным путем, чтобы они что-то поняли.

Создание "списка Шугалея" поможет вернуть домой похищенных террористами ПНС Ливии ученых из РФ, так как в нем будут от лица России обозначены личности, виновные в этом преступлении, считает эксперт.