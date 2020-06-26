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18:16   26 Июня 2020
Политика

ФАН: Лобков устроил провокацию с двойным голосованием в надежде отменить результаты

ФАН: Лобков устроил провокацию с двойным голосованием в надежде отменить результаты

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", глава Общественного штаба по контролю за выборами Алексей Венедиктов объяснил, почему провокация Павла Лобкова с повторным голосованием не приведет к обнулению его итогов.

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), сотрудники телеканала "Дождь" заняты попытками дискредитировать электронное голосование по поправкам к Конституции России, представляя публике фейковые расследования, чтобы "испытать систему на прочность".

Так, обозреватель канала Павел Лобков, проголосовавший по внесению изменений в основной закон РФ дважды, призвал обнулить результаты электронного голосования. Свою идею он высказал в беседе с Венедиктовым.

В ответ главред "Эха Москвы" подчеркнул, что электронный голос Лобкова учтут, а неэлектронный - нет. Венедиктов поинтересовался, не хочет ли его собеседник, чтобы из-за одного голоса аннулировали голоса практически четырех сотен тысяч человек. Также он отметил, что проблема не в самом электронном голосовании, а в том, что есть человек, который не вычеркнул фамилию Лобкова из регистрационной книги после того, как тот подал заявление. Поэтому сейчас необходимо найти этого человека, заметил Венедиктов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #венедиктов #лобков

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