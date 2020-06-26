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18:12   26 Июня 2020
Общество

Жители Приморья восхитились идеей устроить участок для голосования на открытом воздухе

Жители Приморья восхитились идеей устроить участок для голосования на открытом воздухе

Наблюдатели во Владивостоке организовали избирательный участок на улице, чтобы соблюсти все требования безопасности во время пандемии коронавирусной инфекции. Нововведения собрали массу положительных комментариев.

Инцидент произошел на улице Русской 25 июня, когда организаторы устроили УИК в багажнике машины. Однако многие люди отметили, что на входе им выдали средства индивидуальной защиты, а также бюллетень и заявления. Одна из участников рассказала, что в силу возраста она предпочитает не появляться в скоплении людей, а участок на открытом воздухе стал отличной идеей, передает издание "Востокмедиа".

Такого же мнения придерживается женщина, у которой вчера проголосовали пожилые родители. Она заявила, что на пункте проведения плебисцита не было нарушений.

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Автор: Василий Пименов
#приморье #конституция #Голосование2020

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