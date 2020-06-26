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17:57   26 Июня 2020
Экономика

Нефть из России продается с рекордно высокой премией к Brent

Нефть из России продается с рекордно высокой премией к Brent

Новые условия покупки российской нефти марки Urals начали действовать на сырьевых биржах Запада. Премия к эталонной марке Brent достигает 2 долларов за баррель, в последний раз премия преодолевала эту позицию в конце прошлого века.

Установленная премия относительно севеморской марки нефти Brent достигла $2.35 за баррель, в последний раз такой показатель фиксировался на бирже в 1994 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов ценового агентства Argus. Размер премии высчитывается посредством изучения котировок конкурирующих марок, таких как Brent, Troll и Oseberg.

Российская нефть продолжает дорожать, демонстрируя стабилизацию рынка после пандемии коронавируса. Баррель отечественного энергоресурса торгуется на позиции в 43,25 доллара. Поддержку стоимости продукта оказала сделка ОПЕК+, позволившая отрегулировать ситуацию на рынке.

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Автор: Юлия Яковлева
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