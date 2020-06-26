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 ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей

ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей
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17:46   26 Июня 2020
Политика

ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей

ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей

Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии по приказу боевиков так называемого правительства национального согласия (ПНС) опубликовала новый фейк о ЧВК "Вагнера", присутствие которой в стране ничем не доказано.

Корпорация сообщила о якобы ее причастности к атаке на крупнейшие в стране нефтяные месторождения. Информационный вброс организация опубликовала в Facebook, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Пресс-служба ННК сообщила, что накануне вечером, 25 июня, нефтяное месторождение Эш-Шарара попытались захватить силой. Утверждается, что в нападении были задействованы зарубежные силы, состоящие из колонны автомобилей, въехавших на территорию скважин.

Корпорация решила связать произошедшее с инцидентом ЧВК "Вагнера", не имея на то абсолютно никаких доказательств. Однако позиция ННК является предвзятой, так как зависит от указаний боевиков из ПНС. Компания располагается в столице Ливии - Триполи, которую оккупировали террористы ПНС. Джихадисты же в настоящее время полностью контролируют ННК.

Все заявления компании перед публикацией проходят одобрение верхушки ПНС, которая не раз выпускала фейки о "российском следе в Ливии". Вбросы об иностранных силах используются незаконным триполитанским режимом для оправдания турецкого военного вторжения в Ливию и переброски в эту страну Анкарой тысяч сирийских наемников.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #чвк вагнера #пнс

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