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17:23   26 Июня 2020
Общество

Правоохранители Приморья предотвратили попытку подкупа на голосовании по Конституции РФ

Правоохранители Приморья предотвратили попытку подкупа на голосовании по Конституции РФ

Полиция Приморского края задержала человека, который пытался подкупать горожан, чтобы они голосовали против поправок в Конституцию РФ, сообщил начальник полиции города Находки Вадим Трущенко.

Житель города перемещался по улицам за рулем темной Toyota Verossa и предлагал прохожим по 400 руб. за то, чтобы они пришли на голосование по поправкам к Конституции РФ и проголосовали против предложенных изменений. Правоохранительные органы ведут проверку по факту этого нарушения, злоумышленнику грозит административная ответственность, обратил внимание Трущенко.

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Россияне могут проголосовать в любой из этих дней. Президент России Владимир Путин объявил последний день голосования выходным, чтобы граждане страны гарантированно могли принять в нем участие.

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Автор: Василий Пименов
#приморье #поправки #конституция рф #Голосование2020

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