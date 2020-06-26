Правоохранители Приморья предотвратили попытку подкупа на голосовании по Конституции РФ

Полиция Приморского края задержала человека, который пытался подкупать горожан, чтобы они голосовали против поправок в Конституцию РФ, сообщил начальник полиции города Находки Вадим Трущенко.

Житель города перемещался по улицам за рулем темной Toyota Verossa и предлагал прохожим по 400 руб. за то, чтобы они пришли на голосование по поправкам к Конституции РФ и проголосовали против предложенных изменений. Правоохранительные органы ведут проверку по факту этого нарушения, злоумышленнику грозит административная ответственность, обратил внимание Трущенко.

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Россияне могут проголосовать в любой из этих дней. Президент России Владимир Путин объявил последний день голосования выходным, чтобы граждане страны гарантированно могли принять в нем участие.