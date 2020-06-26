Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Голландский прокурор Тейс Бергер отказал россиянину Олегу Плуталову, которого в Нидерландах судят по делу о крушении рейса МН17, в переводе досье, включающего в себя порядка 40 страниц, на русский язык.

Свое решение прокурор обосновал тем, что россиянин уже в третий раз просит суд о переводе досье на свой родной язык, несмотря на то, что он имеет право на перевод лишь тех документов, что нужны ему для защиты, а не всего дела.

При этом адвокат Плуталова Сабине тен Дуссхате, которая в очередной раз озвучила запрос подзащитного о переводе документов, сообщила, что на данный момент на русский язык переведены лишь состоящее из 174 страниц изложение досье и личное дело, состоящее из 60 страниц, в то время как полное досье включает в себя 40 тысяч страниц документов.

По словам прокурора, Плуталов ранее – в январе и апреле текущего года – уже обращался к следственному судье с запросом на перевод почти всего досье.

«Теперь Пулатов запросил в третий раз перевести десятки тысяч страниц досье. Это очень общий запрос, к тому же, он должен был учесть тот факт, что некоторая часть уже переведена. Более того, он не имеет права на перевод всех документов дела, а только тех, которые необходимы для его защиты», — заявил Бергер.

По его словам, россиянину следует для перевода всего дела обратиться к переводчику.

«Запрос Пулатова был отклонен следственным судьей, так как он не был достаточно точным и обоснованным», — заключил голландский прокурор.

Ранее РИА Новости приводило слова юриста Игоря Трунова о том, что голландский суд, отказывая Плуталову в переводе всех документов дела по крушению малайзийского боинга на русский язык, тем самым лишает россиянина права на справедливое разбирательство, а также нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. При этом адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая Плуталова в голландском суде, отмечала, что у него нет возможности ознакомиться с материалами по крушению самолета над Донецкой областью, так как основная часть материалов не переведена на его родной язык. Поэтому адвокатам, добавила она, для экономии времени, приходится пересказывать Плуталову содержание этих документов.

Напомним, малайзийский пассажирский лайнер Boeing 777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли все 298 человек, находившихся на его борту.

Украинская сторона поспешила обвинить в произошедшем донецких ополченцев, против которых на тот момент проводила в этом районе военную операцию, а также Россию. При этом в Совместную следственную группу Россия включена не была, в то время как Украину, чье руководство не закрыло для гражданской авиации воздушное пространство над зоной боевых действий, в состав ССГ включили.

Россия неоднократно отвергала свою причастность к крушению лайнера и предлагала помощь в расследовании обстоятельств трагедии, однако проводящая расследование прокуратура Нидерландов отказывается принимать во внимание доводы российской стороны.

В настоящее время фигурантами дела являются четыре человека – россияне Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и украинец Леонид Харченко, при чем всех, кроме Плуталова судят заочно.