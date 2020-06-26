Объявлены сроки и размеры штрафов для фигурантов дела "Седьмой студии"

Фигуранты по делу "Седьмой студии" получили условные сроки по решению Мещанского суда Москвы.

Режиссера Кирилла Серебренникова 26 июня приговорили к трем годам условно и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Суд не стал запрещать обвиняемому занимать руководящие должности.

Аналогичный условный срок получил бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин. С него взыскали 200 тысяч рублей. Продюсера Малобродского приговорили к двум годам условного срока и назначили штраф в 300 тысяч рублей.

Ранее защита "Седьмой студии" заявила, что на реализацию проекта "Платформа" Серебренников и его коллеги потратили 216 миллионов рублей из 260 миллионов выделенных им средств. В ходе расследования было выявлено, что обвиняемые фигуранты дела похитили 133 миллиона из 214 миллионов рублей.