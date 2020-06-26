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16:54   26 Июня 2020
Происшествия

Неизвестный убил трех человек в Глазго

Неизвестный убил трех человек в Глазго

Трое жителей шотландской столицы стали жертвами преступления, которое совершил пока неустановленный гражданин. Об этом сообщили журналисты Telegraph со ссылкой на местных правоохранителей.

Неизвестный 26 июня напал с ножом на жителей Глазго, убив трех человек. Информации о количестве пострадавших в результате ЧП пока не представлено.

Также неизвестно, был ли задержан преступник. В полиции Глазго полагают, что злоумышленник, совершая преступление, действовал в одиночку. На место ЧП стянуты десятки автомобилей правоохранителей и карет скорой помощи.

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Автор: Яна Либерман
#жертвы #чп #глазго #шотландия

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