Неизвестный убил трех человек в Глазго

Трое жителей шотландской столицы стали жертвами преступления, которое совершил пока неустановленный гражданин. Об этом сообщили журналисты Telegraph со ссылкой на местных правоохранителей.

Неизвестный 26 июня напал с ножом на жителей Глазго, убив трех человек. Информации о количестве пострадавших в результате ЧП пока не представлено.

Также неизвестно, был ли задержан преступник. В полиции Глазго полагают, что злоумышленник, совершая преступление, действовал в одиночку. На место ЧП стянуты десятки автомобилей правоохранителей и карет скорой помощи.