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16:45   26 Июня 2020
Происшествия

Режиссер Серебренников получил за мошенничество условный срок

Режиссер Серебренников получил за мошенничество условный срок

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку.

Согласно приговору судьи по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде, Итин, Малобродский и Серебренников ввели в заблуждение Минкультуры, причинив России ущерб в размере 129 млн рублей".

Также известно, что Софья Апфельбаум получила штраф за халатность, но ее освободили от его уплаты из-за истечения давности.

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищениях при реализации театрального проекта "Платформа". Следствие доказало, что он участвовал в хищении денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #приговор #хищения #серебренников #условный срок

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