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18:27   26 Июня 2020
Россия

Электронное голосование может быть использовано на выборах в Госдуму

Электронное голосование может быть использовано на выборах в Госдуму

Электронное голосование — ожидаемая «эволюция» избирательного права не только в России, но и во всем мире. Впервые методику испробовали еще в 2008 в Тульской области в виде интернет-опросов, но результаты не влияли на исход избрания. В 2020 все иначе: голосование онлайн, наряду с традиционным способом, стало легитимной демократической методикой.

Но до общероссийского уровня онлайн-голосование пока не дошло. Несмотря на хорошую явку, в ходе прошлогодних выборов в Мосгордуму, выборы в режиме «онлайн» находятся в экспериментальной фазе: например, на голосовании по поправкам в Конституцию «электронка» действует только в Москве и Нижнем Новгороде. «Политика сегодня» выяснила, каковы шансы этой методики быть использованной на ближайших выборах федерального значения — в Госдуму, что пройдут в 2021 году.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает электронное голосование естественным результатом развития демократических процедур в эпоху высоких технологий. Но успешно функционировать такой метод будет при трех обязательных условиях.

«Технологии развиваются, и методики голосования будут как-то очевидно эволюционировать, но для решения серьезных вопросов нужно обеспечить безопасность голосования, конституционность и анонимность. Если эти три условия будут обеспечены, то это можно реализовать», — объяснила предприниматель корреспонденту «Политики сегодня».

Эксперты оценили электронное голосование и шансы его применения на выборах в ГД

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, соавтор поправок, предусматривающих возможность электронного голосования в условиях коронавируса, ожидает большой явки от «электронщиков». В полдень второго дня голосования (26 июня) она составила 55,45 процента от всех зарегистрировавшихся.

«Я думаю, что явка будет больше. У нас посредством электронного голосования голосуют многие. Как показал опыт выборов в Мосгордуму, там явка на электронном была до 90 процентов. Те люди, которые записываются на такое голосование, уже четко знают, что они проголосуют. Это можно сравнить с тем, что они уже переступили порог избирательного участка. Поэтому явка будет гораздо больше, чем 50 процентов, тут никаких сомнений нет», — рассказал парламентарий.

На вопрос о том, будет ли электронное голосование использоваться на выборах в Госдуму, Вяткин предложил «не загадывать». Для начала надо подвести итоги всероссийского голосования и посмотреть, как такой метод покажет себя в единый день голосования 13 сентября — лишь после этого можно делать выводы.

Эксперты оценили электронное голосование и шансы его применения на выборах в ГД

Весь мир живет в «цифре» — было бы странно, если бы избирательное право не получило онлайн-инструмент, рассуждает политолог и зампредседателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев. Электронное голосование дает возможность россиянам в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право в привычной интернет-среде, особенно актуально оно для молодежи, отмечает Еремеев.

«Это мировой опыт, а Россия всегда была страной умных людей, которые используют те или иные современные достижения науки и техники. Мне кажется, электронное голосование все шире и шире будет распространяться, в том числе и на тех выборах, которые проходят в нашей стране. В прошлом году этой системой воспользовались многие горожане, сейчас на голосовании по поправкам в Конституцию мы посмотрим на опыт Москвы и Нижнего Новгорода. Сожалею, что ЦИК проигнорировала заявку Санкт-Петербурга — сегодня инструмент этот эффективный. К тому же, это среда обитания нашей молодежи», — рассказал профессор «Политике сегодня».

Голосование в сети — это уже не «завтра», а «сегодня», подчеркивает политолог. И все же оно остается лишь инструментом, не заменяя традиционные избирательные процедуры, привычные большинству граждан. Вполне вероятно, и на выборах в Госдуме «электронный сюжет» возникнет, предполагает эксперт.

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Автор: Тимофей Булочкин
#поправки #конституция #вяткин #голосование2020 #касперская

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