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17:37   26 Июня 2020
Россия

Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

Возможность электронного голосования по поправкам в Конституцию увеличила количество избирателей. Такое мнение «Политике сегодня» высказал руководитель компании LiveInternet, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко.

«Один из главных плюсов онлайн-голосования — это увеличение количества избирателей. На данный момент мы видим миллион зарегистрированных в Москве, и явка очень высокая. Дело в том, что технологичные люди очень ленивые. Я думаю, что половина тех, кто проголосовал электронно, вряд ли бы пошли на избирательный участок», — считает эксперт.

К преимуществам электронного голосования Герман Клименко отнес возможность голосовать из любой части страны, а также минимизирование денежных затрат — не нужно печатать бюллетени и различные бланки.

Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

Еще один неоспоримый плюс онлайн-голосования, по мнению сотрудника регионального общественного центра интернет-технологий, ведущего аналитика Урвана Парфентьева, — анонимность, соблюсти которую в электронном формате можно намного эффективнее.

«Современные цифровые технологии позволяют обеспечить анонимность, как это происходит в оффлайне. Конечно, при обычном голосовании мы предъявляем паспорт, но сами наши отметки в бюллетенях остаются анонимными. В режиме онлайн сохранить наше волеизлияние еще проще», — говорит аналитик.

Что касается подмены данных при электронном голосовании, то здесь оба эксперта уверенны — придется сильно постараться, чтобы фальсифицировать полученную информацию.

«Онлайн дает нам дополнительные возможности по верификации голосующего. Можно украсть паспортные данные, СНИЛС и так далее. Даже угадать или взломать пароль. Но если провести проверку по мобильному телефону, то можно очень легко выяснить, фейк это или нет. Если номер телефона привязан к человеку, который не имеет отношения к зарегистрировавшемуся избирателю, то это сразу вызовет подозрение», — объяснил Парфентьев.

Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

К тому же, по мнению Клименко, чтобы взломать систему и фальсифицировать данные, нужно понимать, как устроено электронное голосование. Он сомневается, что есть хакеры, уже разбирающиеся в данном вопросе.

«На мой взгляд, случаев фальсификации в онлайн-режиме будет намного меньше. Все упирается в деньги. Разработчики вредоносного программного обеспечения не будут работать без хорошей оплаты. Да и у злоумышленников пока отсутствует представление, как в целом выглядит процесс электронного голосования», — рассказал глава LiveInternet.

В России пока только в двух городах возможно принять участие в онлайн-голосовании — в Москве и Нижнем Новгороде. Ранее первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал «Политике сегодня», что сожалеет об отсутствии в Петербурге электронного формата голосования по поправкам в Конституцию. 

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Автор: Карина Азоян
#поправки #конституция #клименко #голосование2020 #онлайн-голосование

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