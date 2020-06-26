Конгресс США рассмотрит смягченный вариант санкций против СП-2

Параллельно законопроектом о жестких санкциях против всех участников реализации проекта «Северный поток – 2», который ранее предложили американские сенаторы, верхняя палата парламента США рассмотрит предложение конгрессменов о смягченных мерах.

О разработанном в Конгрессе США законопроекте, предполагающем более мягкие санкции к участникам строительства российского газопровода «Северный поток – 2», на своем сайте сообщает конгрессмен Адам Кинцингер.

Как отмечается, новый законопроект будет рассматриваться в Конгрессе, как уточнение к более ранней версии, предложенной сенаторами, корректируя жесткие меры ко всем участвующим в строительстве и сертификации газопровода компаниям. То есть, возможно, итоговый закон о новом пакете санкций против СП-2, окажется мягче, чем предполагалось изначально. Например, конгрессмены предлагают не принимать мер к компаниям, которые занимаются тестированием, сертификацией и инспекцией газопровода, а также задним числом отменить их вступление в силу с декабря 2019 года, что было прописано в предложениях Сената.

Напомним, ранее американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение Конгресса законопроект о дополнительных санкциях против все=х, кто принимает участие в реализации российского проекта «Северный поток – 2», который в документе был назван «угрозой американской национальной безопасности». При этом Германия, осознав какой вред ее экономике могут нанести новые санкции США, пригрозила Вашингтону встречными мерами, например, пошлинами на ввоз американского сжиженного газа.