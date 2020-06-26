Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"
Российская сторона рассматривает предложение президента США Дональда Трампа о возможном участии представителей РФ в саммите "Большой семерки". Об этом рассказали в министерстве иностранных дел страны.
По информации российского МИД, в Москве расценивают данную инициативу как достаточно интересную.
Трамп на протяжении месяца вынашивает идею о том, чтобы пригласить делегацию РФ на предстоящее заседание G7. Саммит планируется организовать в сентябре 2020 года.