Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"

Российская сторона рассматривает предложение президента США Дональда Трампа о возможном участии представителей РФ в саммите "Большой семерки". Об этом рассказали в министерстве иностранных дел страны.

По информации российского МИД, в Москве расценивают данную инициативу как достаточно интересную.

Трамп на протяжении месяца вынашивает идею о том, чтобы пригласить делегацию РФ на предстоящее заседание G7. Саммит планируется организовать в сентябре 2020 года.