Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

 Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам
Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"

Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"

 Киев может обойти «Минск» из-за трюка Кучмы в переговорах по Донбассу

Киев может обойти «Минск» из-за трюка Кучмы в переговорах по Донбассу
The Hill признал необходимость участия России в расширенном G7

The Hill признал необходимость участия России в расширенном G7

 Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России

Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России
Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

 Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам
Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"

Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"

 Киев может обойти «Минск» из-за трюка Кучмы в переговорах по Донбассу

Киев может обойти «Минск» из-за трюка Кучмы в переговорах по Донбассу
The Hill признал необходимость участия России в расширенном G7

The Hill признал необходимость участия России в расширенном G7

 Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России

Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России
16:03   26 Июня 2020
Политика

Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"

Россия изучит предложение Трампа об участии в саммите "Большой семерки"

Российская сторона рассматривает предложение президента США Дональда Трампа о возможном участии представителей РФ в саммите "Большой семерки". Об этом рассказали в министерстве иностранных дел страны.

По информации российского МИД, в Москве расценивают данную инициативу как достаточно интересную.

Трамп на протяжении месяца вынашивает идею о том, чтобы пригласить делегацию РФ на предстоящее заседание G7. Саммит планируется организовать в сентябре 2020 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #трамп #саммит #мид рф #g7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...