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15:54   26 Июня 2020
Политика

Песков напомнил Японии о праве России проводить исследования у Курильских островов

Песков напомнил Японии о праве России проводить исследования у Курильских островов

Власти Японии около десяти дней назад направили российской стороне представление из-за начатых в Охотском море геолого-разведывательных работ. Это событие на брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у Москвы есть суверенное право, которое подразумевает свободное проведение всевозможных исследований на собственной территории.

Речь идет об исследованиях, которые начаты в территориальных водах России близ Южных Курил. Японская сторона направила представление, так как, по ее версии, исследовательское судно РФ держит курс в особую экономическую зону Страны восходящего солнца, пишет ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#россия #песков #япония #исследования #курилы

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