Украина формально не несет ответственности за соблюдение договоренностей, заключенных в ходе минских переговоров по Донбассу, так как под ними со стороны Киева стоят подписи не официальных лиц, а второго президента страны Леонида Кучмы, который, несмотря на имевшийся у него мандат спецпредставителя Киева, расписывался как частное лицо.

Именно этот трюк бывшего украинского президента позволяет сейчас Украине, как государству, не соблюдать условия договоренностей, достигнутых в ходе «Минска-1» и «Минска-2», подписанных Кучмой в личном качестве.

Об этом в пятницу, 26 июня, пишет издание «Украина.ру», приводя рассуждения ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олега Неменского.

«У него на переговорах был мандат спецпредставителя Киева, однако он подписывал соглашения не в этом статусе. Так что юридических обязательств Украины в части Минских соглашений действительно нет», — указал Неменский.

В то же время политолог добавил, что Украина сама заинтересована в том, чтобы Минские соглашения не были отменены, так как введенные против России западными странами санкции, привязаны именно к ним. Поэтому киевские власти продолжат делать вид, что участвуют в минском переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе. Однако по словам Неменского, можно даже не ждать каких-то положительных изменений в этом в вопросе.