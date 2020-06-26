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15:38   26 Июня 2020
Политика

Ахмад Мисмари: солдаты ЛНА будут сражаться, пока не вытеснят из страны террористов

Ахмад Мисмари: солдаты ЛНА будут сражаться, пока не вытеснят из страны террористов

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, продолжит антитеррористическую операцию "Аль-Карама" до тех пор, пока не положил конец терроризму. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

Армия Хафтара продолжит бороться с турецкой агрессией и защищать ливийский народ от оккупантов, заявил аль-Мисмари. Во время выступления он также поблагодарил всех, кто выступает против турецкого колониализма, передает в пятницу, 26 июня, Федеральное агентство новостей.

По его словам, местные жители выступают против агрессии президента Турции Реджепа ТайипаЭрдогана и не хотят, чтобы он захватил Ливию и угрожал регионам, используя намеников. Аль-Мисмари также напомнил, что турецкий лидер направляет в североафриканскую страну террористов.

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Автор: Илья Романович
#ливия #лна

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