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15:03   26 Июня 2020
Общество

Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ

Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ

Портал государственных услуг способен выдержать нагрузку при дистанционном голосовании сразу всех избирателей в России, заявил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.

Российская платформа может обслужить порядка 108 млн избирателей, сообщил специалист во время заседания ЦИК. В настоящее время портал насчитывает 117 млн записей, которые впоследствии будут конвертироваться в подтвержденные. Мощности и производительности сервиса хватит для такой нагрузки. Кроме того, министерство занимается совершенствованием средств информационной безопасности.

Главным преимуществом электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ является безопасность. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что систему удалось сделать максимально мощной, пишет "360".

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Автор: Василий Пименов
#россия #конституция #минкомсвязь #электронное голосование #Голосование2020

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