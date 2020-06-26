Мосгоризбирком 30 июня проведет повторную проверку списка избирателей

Московская городская избирательная комиссия сообщила о том, что 30 июня повторно проверит списки участников плебисцита, передает РИА Новости 26 июня.

Сейчас проходит голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Оно продлится до 1 июля — этот день указом действующего лидера страны Владимира Путина объявлен выходным. За 25 июня на избирательные пункты явилось более десяти миллионов человек.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что для жителей страны участие в мероприятии будет не опаснее похода в магазин. Так как будут задействованы все необходимые меры для обеспечения безопасности.