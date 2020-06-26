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15:02   26 Июня 2020
Общество

Мосгоризбирком 30 июня проведет повторную проверку списка избирателей

Мосгоризбирком 30 июня проведет повторную проверку списка избирателей

Московская городская избирательная комиссия сообщила о том, что 30 июня повторно проверит списки участников плебисцита, передает РИА Новости 26 июня.

Сейчас проходит голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Оно продлится до 1 июля — этот день указом действующего лидера страны Владимира Путина объявлен выходным. За 25 июня на избирательные пункты явилось более десяти миллионов человек.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что для жителей страны участие в мероприятии будет не опаснее похода в магазин. Так как будут задействованы все необходимые меры для обеспечения безопасности.

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Автор: Василий Пименов
#конституция #мосгоризбирком #Голосование2020

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