Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин принял участие во всенародном голосовании по поправкам к Основному закону страны. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Володин отметил, что в рамках планируемых поправок будут заложены основы для создания более сильной России, в которой благосостояние ее жителей будет выше. Это является очень важным, пишет РИА Новости. Поэтому каждый гражданин РФ должен найти время для участия в голосовании.

Володин обратил внимание на то, что проект поправок делает упор на социальную ориентированность государства.