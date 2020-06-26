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15:01   26 Июня 2020
Политика

Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин принял участие во всенародном голосовании по поправкам к Основному закону страны. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Володин отметил, что в рамках планируемых поправок будут заложены основы для создания более сильной России, в которой благосостояние ее жителей будет выше. Это является очень важным, пишет РИА Новости. Поэтому каждый гражданин РФ должен найти время для участия в голосовании.

Володин обратил внимание на то, что проект поправок делает упор на социальную ориентированность государства.

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Автор: Руслан Неглинный
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