Избиркомы Кировской области и Башкортостана следуют рекомендациям Роспотребнадзора

Роспотребнадзор выработал правила профилактики COVID-19 для участков по голосованию об изменении Основного закона РФ. «Политика сегодня» выяснила, что избирательные комиссии Республика Башкортостан и Кировской области не игнорируют их.

Заместитель главы башкирского избиркома Марат Гадилов заверил корреспондента ПС, что сотрудники регионального органа соблюдают рекомендации на всех этапах работы — от подготовки до подведения итогов. Аналогично и в Кировской области, как рассказал председатель местного избиркома Алексей Круглов. Он заметил, что при подготовке к голосованию трудностей не возникало.

«Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — отметил Круглов.

Всероссийское голосование по изменениям Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Россияне могут выразить свое мнение на участках по месту регистрации или фактического проживания, а также на дому. Для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное голосование.