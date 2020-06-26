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15:04   26 Июня 2020
Россия

Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

Первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сожалеет, что в Петербурге отсутствует возможность проголосовать по правкам к Конституции онлайн. Об этом он рассказал «Политике сегодня».

«Очень жаль, что в Петербурге нельзя голосовать электронно. Я бы сделал это с удовольствием», — заявил депутат.

Система электронного голосования, по мнению Сергея Боярского, упрощает жизнь избирателям и могла бы увеличить количество голосующих.

«Это очень удобно. Не нужно куда-то идти, не нужно строить планы по посещению участка. Тем более, что в Петербурге сейчас такой дачно-курортный период начался. Повезло, что голосование не один день длится, иначе с явкой могли быть определенные сложности», — объяснил политик.

Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

Однако, учитывая тот факт, что электронная система голосования пока только тестируется и в ней потенциально могут возникнуть неполадки, необходимо внимательно и серьезно отрегулировать ее работу, считает депутат.

«Как любая электронная система, она должна быть защищена от внешних воздействий и должна работать без сбоев. Пока прецедентов и претензий нет. Если проблемы появятся, то их нужно будет оперативно устранить. Я уверен, что будущее за удаленными технологиями участия в самых разных процессах, в том числе в процессах электоральных», — резюмировал Сергей Боярский.

На данный момент электронная система голосования введена в Москве и Нижнем Новгороде. На момент написания материала, явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 57%.

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Автор: Карина Азоян
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