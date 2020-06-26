Польша и страны Балтии вновь спорят с Россией о пакте Молотова-Риббентропа

Комитеты по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали Госдуму РФ прекратить рассмотрение законопроекта, отменяющего советское постановление о пакте Молотова-Риббентропа от 1989 года, где исторический документ признается недействительным.

Законопроект внес депутат Госдумы Алексей Журавлев в конце мая, отметив, что договор о ненападении между СССР и нацистской Германией не нужно отрицать, а правильнее признать вынужденным шагом советского руководства в стремлении защитить интересы СССР и сохранить безопасность в стране.

Прибалтийские и польские парламентарии с этим не согласны. В своем обращении они назвали законопроект попыткой «реабилитировать тоталитарный империализм» и создать почву для нарушения Россией международного права в отношении суверенитета соседних государств.

«Это особенно опасно, так как оправдывает, даже подтверждает действующую политику Российской Федерации в отношении Украины, Грузии и Молдовы, а также создает почву для дальнейшего возможного нарушения международного права в отношении независимости и суверенитета соседних государств», – пишут председатели комиссий по иностранным делам.

Автор законопроекта, депутат Журавлев, в интервью «Политике сегодня» назвал осуждение своей инициативы «смехотворным». Пересмотр решения советского руководства о недействительности пакта, кроме прочего, ответ на многолетнюю политизацию истории со стороны некоторых стран.

«Мы бы никогда не вернулись к этому процессу и оставили бы его историкам, но не Россия начала политизировать итоги Второй мировой войны. Не Россия начала переворачивать все с ног на голову, а Польша — прежде всего тем, что начала сносить памятники воинам Великой отечественной войны, павшим за освобождение Польши. Снесены уже более 400 памятников. Вот это как раз противоречит всем международным договорам, в частности, о защите воинских захоронений, заключенном между СССР и Польшей», — объясняет свою позицию Журавлев.

Польские и прибалтийские парламентарии пытаются уровнять Советский Союз с нацистской Германией: мол, два режима были «одинаково преступны». Но у такой риторики есть конкретная цель: добиться от России, правопреемницы СССР, репараций за «оккупацию».

«Российский МИД в прошлом году сказал, что такой договор между СССР и Германией был крайне необходим и он спас миллионы жизней советских граждан, и не только советских — польских, кстати, тоже. Но у их политиков стоит задача уровнять социалистический режим с нацистским: воевало два тоталитарных режима между собой, а мы были жертвами — вы должны нам платить. Вот и вся конструкция», — рассказал депутат корреспонденту ПС.

Латышский общественник, один из лидеров партии «Новое согласие» Янис Кузинс также отметил, что пересмотр исторических фактов начала не Россия, а западные страны и бывшие страны социалистического блока. При этом обращение комитетов парламентов Балтии и Польши к Госдуме РФ носит двуличный характер.

«Латвия, Литва, Эстония и Польша на всех международных площадках говорили, что Россия — правопреемник Советского Союза и должна отвечать за оккупацию, за какие-то депортации — за все вещи, к которым есть претензии у стран Балтии и Польши. Но в то же время, когда Россия говорит "ладно, мы пересмотрим наше отношение к пакту Молотова-Риббентропа и признаем его", то не только парламентарии, но и министерства иностранных дел сразу вызывают послов РФ с нотами и всячески протестует против этого», — рассказал Кузинс «Политике сегодня».

Не стоит забывать, что такие заявления происходят на фоне голосования по поправкам в Конституцию РФ, подчеркивает общественник. Ведь в Основном законе четко написано, что Россия является правопреемником Советского Союза, в том числе и его международных договоров.

«Но когда Россия берет на себя ответственность за действия СССР, за те документы, которые были подписаны, и отменяет решение о недействительности пакта Молота-Риббентроппа, то страны Прибалтики и Польши начинают говорить о нападках на их суверенитет», — объясняет Кузинс.

Фальсификация истории происходит в пользу определенных политических элит в Прибалтике и Польше, отмечает активист. Если Латвия себя считает правопреемницей той Латвии, которая существовала до 40 года, то не стоит забывать о заключении страной пакта о ненападении и с СССР, и с нацистской Германией. Рижским политикам пора разобраться с историей своей страны, подчеркивает общественник.

«Кстати, в отличии от войск НАТО, которым Латвия должна платить, чтобы они здесь находились, войска СССР наоборот платили аренду Латвии за то, что они тут находились и охраняли страну от нацистской Германии. К тому же, политики выборочно осуждают советские договоры: например, если мы говорим о договоре Латвии с СССР времен Владимира Ленина, по которому Латвия обрела независимость, то этот договор считается главным. А все остальные, которые не особо выгодны, мы не будем признавать», — заключил Кузинс.

Ранее «Политика сегодня» писала, почему о пакте Молотова-Риббентропа спорят спустя 80 лет и как власти Польши и стран Балтии пытаются выстраивать национальную идентичность с помощью этого исторического документа.