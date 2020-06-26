Польша и страны Балтии вновь спорят с Россией о пакте Молотова-Риббентропа

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

 Правоохранители Приморья предотвратили попытку подкупа на голосовании по Конституции РФ

Правоохранители Приморья предотвратили попытку подкупа на голосовании по Конституции РФ
Нефть из России продается с рекордно высокой премией к Brent

Нефть из России продается с рекордно высокой премией к Brent

 ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей

ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей
Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

 Конгресс США рассмотрит смягченный вариант санкций против СП-2

Конгресс США рассмотрит смягченный вариант санкций против СП-2
Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

Клименко: онлайн-голосование привлекло тех, кто не пошел бы на избирательный участок

 Правоохранители Приморья предотвратили попытку подкупа на голосовании по Конституции РФ

Правоохранители Приморья предотвратили попытку подкупа на голосовании по Конституции РФ
Нефть из России продается с рекордно высокой премией к Brent

Нефть из России продается с рекордно высокой премией к Brent

 ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей

ННК Ливии публикует фейки о ЧВК "Вагнера" по приказу триполитанских властей
Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

Суд в Нидерландах отказал обвиняемому в переводе дела MH17 на русский язык

 Конгресс США рассмотрит смягченный вариант санкций против СП-2

Конгресс США рассмотрит смягченный вариант санкций против СП-2
16:43   26 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Польша и страны Балтии вновь спорят с Россией о пакте Молотова-Риббентропа

Польша и страны Балтии вновь спорят с Россией о пакте Молотова-Риббентропа

Комитеты по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали Госдуму РФ прекратить рассмотрение законопроекта, отменяющего советское постановление о пакте Молотова-Риббентропа от 1989 года, где исторический документ признается недействительным.

Законопроект внес депутат Госдумы Алексей Журавлев в конце мая, отметив, что договор о ненападении между СССР и нацистской Германией не нужно отрицать, а правильнее признать вынужденным шагом советского руководства в стремлении защитить интересы СССР и сохранить безопасность в стране.

Прибалтийские и польские парламентарии с этим не согласны. В своем обращении они назвали законопроект попыткой «реабилитировать тоталитарный империализм» и создать почву для нарушения Россией международного права в отношении суверенитета соседних государств.

«Это особенно опасно, так как оправдывает, даже подтверждает действующую политику Российской Федерации в отношении Украины, Грузии и Молдовы, а также создает почву для дальнейшего возможного нарушения международного права в отношении независимости и суверенитета соседних государств», – пишут председатели комиссий по иностранным делам.

Автор законопроекта, депутат Журавлев, в интервью «Политике сегодня» назвал осуждение своей инициативы «смехотворным». Пересмотр решения советского руководства о недействительности пакта, кроме прочего, ответ на многолетнюю политизацию истории со стороны некоторых стран.

«Мы бы никогда не вернулись к этому процессу и оставили бы его историкам, но не Россия начала политизировать итоги Второй мировой войны. Не Россия начала переворачивать все с ног на голову, а Польша — прежде всего тем, что начала сносить памятники воинам Великой отечественной войны, павшим за освобождение Польши. Снесены уже более 400 памятников. Вот это как раз противоречит всем международным договорам, в частности, о защите воинских захоронений, заключенном между СССР и Польшей», — объясняет свою позицию Журавлев.

Польша и страны Балтии вновь спорят с Россией о пакте Молотова-Риббентропа

Польские и прибалтийские парламентарии пытаются уровнять Советский Союз с нацистской Германией: мол, два режима были «одинаково преступны». Но у такой риторики есть конкретная цель: добиться от России, правопреемницы СССР, репараций за «оккупацию».

«Российский МИД в прошлом году сказал, что такой договор между СССР и Германией был крайне необходим и он спас миллионы жизней советских граждан, и не только советских — польских, кстати, тоже. Но у их политиков стоит задача уровнять социалистический режим с нацистским: воевало два тоталитарных режима между собой, а мы были жертвами — вы должны нам платить. Вот и вся конструкция», — рассказал депутат корреспонденту ПС.

Латышский общественник, один из лидеров партии «Новое согласие» Янис Кузинс также отметил, что пересмотр исторических фактов начала не Россия, а западные страны и бывшие страны социалистического блока. При этом обращение комитетов парламентов Балтии и Польши к Госдуме РФ носит двуличный характер.

«Латвия, Литва, Эстония и Польша на всех международных площадках говорили, что Россия — правопреемник Советского Союза и должна отвечать за оккупацию, за какие-то депортации — за все вещи, к которым есть претензии у стран Балтии и Польши. Но в то же время, когда Россия говорит "ладно, мы пересмотрим наше отношение к пакту Молотова-Риббентропа и признаем его", то не только парламентарии, но и министерства иностранных дел сразу вызывают послов РФ с нотами и всячески протестует против этого», — рассказал Кузинс «Политике сегодня».

Польша и страны Балтии вновь спорят с Россией о пакте Молотова-Риббентропа

Не стоит забывать, что такие заявления происходят на фоне голосования по поправкам в Конституцию РФ, подчеркивает общественник. Ведь в Основном законе четко написано, что Россия является правопреемником Советского Союза, в том числе и его международных договоров.

«Но когда Россия берет на себя ответственность за действия СССР, за те документы, которые были подписаны, и отменяет решение о недействительности пакта Молота-Риббентроппа, то страны Прибалтики и Польши начинают говорить о нападках на их суверенитет», — объясняет Кузинс.

Фальсификация истории происходит в пользу определенных политических элит в Прибалтике и Польше, отмечает активист. Если Латвия себя считает правопреемницей той Латвии, которая существовала до 40 года, то не стоит забывать о заключении страной пакта о ненападении и с СССР, и с нацистской Германией. Рижским политикам пора разобраться с историей своей страны, подчеркивает общественник.

«Кстати, в отличии от войск НАТО, которым Латвия должна платить, чтобы они здесь находились, войска СССР наоборот платили аренду Латвии за то, что они тут находились и охраняли страну от нацистской Германии. К тому же, политики выборочно осуждают советские договоры: например, если мы говорим о договоре Латвии с СССР времен Владимира Ленина, по которому Латвия обрела независимость, то этот договор считается главным. А все остальные, которые не особо выгодны, мы не будем признавать», — заключил Кузинс.

Польша и страны Балтии вновь спорят с Россией о пакте Молотова-Риббентропа

Ранее «Политика сегодня» писала, почему о пакте Молотова-Риббентропа спорят спустя 80 лет и как власти Польши и стран Балтии пытаются выстраивать национальную идентичность с помощью этого исторического документа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#польша #прибалтика #ссср #пакт молотова-рибентропа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...