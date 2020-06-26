Асад восстанавливает разрушенные боевиками дороги в Даръа

Ремонт дорог в сирийской провинции Даръа ведется в рамках реализации программы правительства САР во главе с Башаром Асадом по восстановлению инфраструктуры на освобожденных от террористов землях.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), сотрудники филиала Главной компании по строительству автомобильных дорог и мостов в провинции восстановили в общей сложности 11 километров дорожного покрытия в поселках Атма и Хирбет-Газале. Ранее эти дороги были разрушены террористами, оккупировавшими территории.

В настоящее время ремонт дорожного покрытия проводился на трассе, соединяющей провинции Даръа и Дамаск. Это способствует ускорить перемещение людей и доставку грузов.