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14:23   26 Июня 2020
Политика

Асад восстанавливает разрушенные боевиками дороги в Даръа

Асад восстанавливает разрушенные боевиками дороги в Даръа

Ремонт дорог в сирийской провинции Даръа ведется в рамках реализации программы правительства САР во главе с Башаром Асадом по восстановлению инфраструктуры на освобожденных от террористов землях. 

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), сотрудники филиала Главной компании по строительству автомобильных дорог и мостов в провинции восстановили в общей сложности 11 километров дорожного покрытия в поселках Атма и Хирбет-Газале. Ранее эти дороги были разрушены террористами, оккупировавшими территории.

В настоящее время ремонт дорожного покрытия проводился на трассе, соединяющей провинции Даръа и Дамаск. Это способствует ускорить перемещение людей и доставку грузов.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #асад #ремонт дорог

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