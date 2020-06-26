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 Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ

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Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

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14:19   26 Июня 2020
Армия

Шойгу заявил, что армия России получит пять новых полигонов

Шойгу заявил, что армия России получит пять новых полигонов

В России появятся новые полигоны для боевой подготовки военнослужащих. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

На территории страны формируется пять новых полигонов — два в Западном военном округе (ЗВО), еще три — в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), заявил глава Минобороны России.

Ранее Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что на международном форуме "Армия-2020" будут представлены свыше 25 тысяч образцов российской продукции.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #шойгу #полигоны

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