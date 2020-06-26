Пекин хочет отключиться от SWIFT из-за санкций

Китайские власти всерьез рассматривают вариант отключения страны от долларовых платежных систем. Последствия такого сценария для "Политики сегодня" оценил управляющий партнер консалтинговой компании KYC и Vax Capital Кирилл Вихлянцев.

Зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай 23 июня заявил, что властям нужно подготовиться к отключению от долларовых платежных систем SWIFT и CHIPS заранее, причем не только психологически, но и по-настоящему. По его словам, зависимость от долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций США. Для того чтобы компенсировать внешнее финансовое давление, Пекину необходимо заняться "интернационализацией" юаня, подчеркнул он.

По мнению Вихлянцева, КНР вряд ли отключат от SWIFT. Однако план замены на собственную платежную систему нужен Китаю для укрепления национальной безопасности. Если раньше рассуждения на эту тему были более эмоциональными и выглядели мало реалистичными, то сейчас, в силу развития блокчейн-технологий, такой вариант развития событий выглядит правдоподобным.

Данный процесс, как отмечает эксперт, это прямое посягательство на статус доллара как мировой резервной валюты, и США как мирового финансового центра.

"Не думаю, что Штаты будут пассивно наблюдать, как из-под них аккуратно "выбивают стул", — подчеркнул эксперт.

При этом он советует не забывать, что Китаю принадлежит 1,1 трлн долларов в виде гособлигаций США, что равно около трети всех резервов КНР. Этот факт сильно усложняет ситуацию для Пекина, полагает специалист.

Он добавил, что пока основные ресурсы все привыкли оценивать в долларовом эквиваленте, а достойной альтернативы американской валюте все еще не пришло.

"Ещё один пример зависимости мировой экономики от доллара — привычка. Пока основные ресурсы (промышленные металлы, нефть, газ, золото) все привыкли оценивать в долларовом эквиваленте, достойной альтернативы этой валюты ещё не пришло. Когда мы начнём оценивать хотя бы часть из этих ресурсов через другую валюту, это и будет уже началом конца "долларовой гегемонии", — резюмировал собеседник.