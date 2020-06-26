The Hill признал необходимость участия России в расширенном G7

Если «Большая семерка» не привлечет к решению международных вопросов страны «Арктической пятерки» в том числе и Россию, арктические страны окажутся предоставлены сами себе и им придется решать возникающие проблемы самостоятельно.

Об этом в пятницу, 26 июня, пишет американское издание The Hill, отмечая, что привлечь к переговорам «Большой семерки» нужно не Арктический совет, который представляет из себя международный орган, представляющий арктические страны, но занимается развитием сотрудничества в области региональной политики, экономики и экологии, не затрагивая вопросы обороны заполярной Арктики или геополитики НАТО. Привлечь к переговорам G7, по мнению автора материала, нужно именно «Арктическую пятерку», два члена которой – США и Канада и так уже входят в состав «Большой семерки», то есть пригласить следует Россию, Данию и Норвегию, так как озвученное президентом США Дональдом Трампом желание пригласить в «Семерку» еще четырех участников – Индию, Россию, Австралию и Южную Корею – идея хорошая, но явно недостаточная.

«Поскольку Арктика является быстро развивающейся ареной международного сотрудничества и международных споров, в отношении которой могут возникнуть важные экономические и экологические вопросы, «Большой семерке» следует активнее обсуждать этот регион, — пишет автор. — Именно для осуществления контроля в подобных ситуациях и была создана «Большая семерка».

Изначально подобный переговорный формат создавался для того, чтобы крупнейшие экономики мира могли коллективно решать вопросы международного импорта, напоминает автор статьи, поэтому включение в него Индии, Австралии и Южной Кореи – стран, чьи экономики входят в число 15 крупнейших экономик мира – было бы естественным и подтвердило бы приверженность G7 демократическим нормам. Россия же и так с 1997 года по 2014 входила в состав «Большой восьмерки», и лишилась своего членства там после событий в Крыму и Донбассе

«Пока Российская Федерация не восстановит свой дипломатический статус, члены «Большой семерки» вряд ли поддержат возвращение Москвы в состав группы. Но существуют важные, решающие проблемы, для решения которых Россия должна иметь определенный временный доступ к клубу — и самым главным является все, что касается Арктики», — говорится в статье.

Там же отмечается, что нет необходимости приглашать «Арктическую пятерку» в состав G7 на постоянной основе, так как «Семерка» обсуждает многие вопросы, выходящие за рамки арктического круга задач, но в заполярной Арктике также необходимо утверждать международные правовые нормы.