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14:04   26 Июня 2020
Россия

УИКи Тюменской области регулярно проветривают и дезинфицируют

УИКи Тюменской области регулярно проветривают и дезинфицируют

Все участковые избирательные комиссии Тюменской области работают в правомочных составах, закрытых или ожидающих открытия участков нет. Об этом в комментарии «Политике сегодня» рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин.

Избиркомы всей России соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. У каждого входящего на участок измеряют температуру бесконтактным способом. Также выдаются маски и перчатки, индивидуальные ручки. В помещениях также можно найти информационные и разъяснительные материалы.

Членов комиссии защищают специальные экраны, регулярное проветривание и дезинфицирующая обработка.

«Все организаторы и участники голосования строго соблюдают социальную дистанцию — два метра. В помещении для голосования нанесена специальная разметка», — добавил глава избиркома Тюменской области.

УИКи Тюменской области регулярно проветривают и дезинфицируют

По его словам, подготовка к голосованию по Конституции в регионе прошла в штатном режиме. Областной избирком постоянно на связи с тюменским Управлением Роспотребнадзора.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон стартовало 25 июня. Россияне могут высказаться за или против изменений до 1 июля на участках по месту регистрации или жительства, а также из дома. Для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное голосование.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #поправки #конституция #избирательные участки #тюменская область #голосование2020

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