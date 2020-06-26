УИКи Тюменской области регулярно проветривают и дезинфицируют

Все участковые избирательные комиссии Тюменской области работают в правомочных составах, закрытых или ожидающих открытия участков нет. Об этом в комментарии «Политике сегодня» рассказал председатель тюменского избиркома Игорь Халин.

Избиркомы всей России соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. У каждого входящего на участок измеряют температуру бесконтактным способом. Также выдаются маски и перчатки, индивидуальные ручки. В помещениях также можно найти информационные и разъяснительные материалы.

Членов комиссии защищают специальные экраны, регулярное проветривание и дезинфицирующая обработка.

«Все организаторы и участники голосования строго соблюдают социальную дистанцию — два метра. В помещении для голосования нанесена специальная разметка», — добавил глава избиркома Тюменской области.

По его словам, подготовка к голосованию по Конституции в регионе прошла в штатном режиме. Областной избирком постоянно на связи с тюменским Управлением Роспотребнадзора.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон стартовало 25 июня. Россияне могут высказаться за или против изменений до 1 июля на участках по месту регистрации или жительства, а также из дома. Для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное голосование.