Новые законы о налогах и тарифах ЖКХ вступят в силу с июля

Новые законодательные инициативы начнут действовать на территории России с 1 июля. Некоторым категориям граждан восстановят индексацию пенсий, а проект налогообложения самозанятых начнет работать во всех регионах страны.

Программа социальной поддержки пенсионеров будет дополнена пунктом о необходимости регулярно индексировать социальные выплаты россиян, которые выполняют роль родителя или опекуна несовершеннолетнего. Пенсионный фонд России начнет использовать новые цифровые механизмы, которые позволяют избежать сбора документов при подаче заявлений — так людям с инвалидностью больше не потребуется собирать медицинские справки и предоставлять их организации. Документооборот будет производиться между ПФР и ведомствами здравоохранения напрямую. Об этом сообщает "Российская газета".

Компании из сферы ЖКХ с июля также начинают повышать тарифы на предоставление своих услуг. Наименьший рост коммунальных платежей будет произведен в Ямало-Ненецком АО.