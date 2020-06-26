Булаев сообщил о хакерской атаке на сайт Центризбиркома РФ

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил об осуществлении хакерской атаки на официальный сайт ЦИК.

Зампредседателя ЦИК уточнил, что ему пришло уведомление о DDOS-атаке на портал Центризбиркома. По его словам, сайт комиссии "пока не испытывает проблем".

"Мне пришло сообщение, что у нас на сайт ЦИК идет атака, 240 тыс. запросов в секунду", — сказал Булаев.

Булаев уверен, что нарушитель хочет "проверить систему на прочность", пишет РИА Новости.