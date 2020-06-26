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Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

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13:45   26 Июня 2020
Политика

Булаев сообщил о хакерской атаке на сайт Центризбиркома РФ

Булаев сообщил о хакерской атаке на сайт Центризбиркома РФ

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил об осуществлении хакерской атаки на официальный сайт ЦИК.

Зампредседателя ЦИК уточнил, что ему пришло уведомление о DDOS-атаке на портал Центризбиркома. По его словам, сайт комиссии "пока не испытывает проблем".

"Мне пришло сообщение, что у нас на сайт ЦИК идет атака, 240 тыс. запросов в секунду", — сказал Булаев.

Булаев уверен, что нарушитель хочет "проверить систему на прочность", пишет РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#цик #центризбирком #булаев

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