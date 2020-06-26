Малькевич перечислил самые "долгоиграющие" фейки о голосовании по Конституции РФ

Вбросы о голосовании по поправкам к Конституции продолжают появляться. Те из них, которые, вероятно, "проживут" дольше всего, перечислил член ОП РФ Александр Малькевич.

Общественник также является руководителем экспертно-консультативной группы по контролю за дистанционным электронным голосованием при ОП. Он отметил, что фейки были выявлены уже в первый день мероприятия.

Движение без юридического статуса "Голос" тоже отличилось распространением недостоверной информации, сообщил Малькевич. Еще до начала голосования организация распространяла в Сети методички о "нарушениях". ОП РФ также выявила, что "Голос" воспользовался платными услугами Facebook для продвижения вбросов.

Малькевич озвучил самые популярные, на его взгляд, темы, фейки по которым будут появляться вплоть до последнего дня голосования. Первый касается того, что все снятые ограничения по коронавирусу якобы вернутся после мероприятия, а второй — того, что голосовать могут исключительно те, кто прошел вакцинацию. Эти вбросы преследуют лишь одну цель — сорвать общероссийское голосование и дестабилизировать всю процедуру, заключил Малькевич.