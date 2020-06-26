Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

 Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ

Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ
Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

 Вучич ожидает вступления Сербии в ЕС до 2026 года

Вучич ожидает вступления Сербии в ЕС до 2026 года
Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России

Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России

 Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу
Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

Депутат Боярский сожалеет, что в Петербурге нет онлайн-голосования по поправкам

 Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ

Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ
Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

 Вучич ожидает вступления Сербии в ЕС до 2026 года

Вучич ожидает вступления Сербии в ЕС до 2026 года
Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России

Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России

 Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу
13:42   26 Июня 2020
Общество

Песков заявил, что Путин может обратиться к гражданам России до 1 июля

Песков заявил, что Путин может обратиться к гражданам России до 1 июля

Президент России Владимир Путин может сделать телевизионное обращение к россиянам до 1 июля, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он объяснил, что глава государства всегда перед важными голосованиями обращается к жителям России. Возможно, что это повторится и на этот раз. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит на территории Российской Федерации с 25 июня по 1 июля. Песков также подчеркнул, что на эту тему в стране распространяется огромное количество фейковой информации, которая не соответствует действительности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...