Песков заявил, что Путин может обратиться к гражданам России до 1 июля

Президент России Владимир Путин может сделать телевизионное обращение к россиянам до 1 июля, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он объяснил, что глава государства всегда перед важными голосованиями обращается к жителям России. Возможно, что это повторится и на этот раз. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит на территории Российской Федерации с 25 июня по 1 июля. Песков также подчеркнул, что на эту тему в стране распространяется огромное количество фейковой информации, которая не соответствует действительности.